OsmanlıSpor FK - İstanbul Başakşehir maçı istatistikleri

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. OsmanlıSpor FK, 29 Nisan 2018 Pazar günü İstanbul Başakşehir takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. 32 puanlı OsmanlıSpor FK 16. sırada bulunuyor, İstanbul Başakşehir 62 puana sahip ve 3. sırada. OsmanlıSpor FK son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. İstanbul Başakşehir, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 143. İddaa'da OsmanlıSpor FK kazanır 3.10, berabere biter 3.10, İstanbul Başakşehir kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

OsmanlıSpor FK önceki hafta Beşiktaş mücadelesinde 4-0 yenildi.

İstanbul Başakşehir ise Kayserispor karşılaşmasında 0-1 kazandı.

OsmanlıSpor FK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. OsmanlıSpor FK, kendi sahasında 23 gol attı, 17 gol yedi.

İstanbul Başakşehir, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. İstanbul Başakşehir, deplasmanda 20 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.