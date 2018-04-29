OsmanlıSpor FK - İstanbul Başakşehir maçı istatistikleri

OsmanlıSpor FK ve İstanbul Başakşehir, 29 Nisan 2018 Pazar günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. OsmanlıSpor FK 32 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken İstanbul Başakşehir 62 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi OsmanlıSpor FK, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. İstanbul Başakşehir, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 143. İddaa'da OsmanlıSpor FK kazanır 3.10, berabere biter 3.10, İstanbul Başakşehir kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

OsmanlıSpor FK önceki hafta Beşiktaş mücadelesinde 4-0 yenildi.

İstanbul Başakşehir ise Kayserispor karşılaşmasında 0-1 kazandı.

OsmanlıSpor FK, evinde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 17 gol yedi.

İstanbul Başakşehir, dış sahada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda İstanbul Başakşehir 20 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.