Osmanlıspor, İrfan Buz ile anlaştı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'na 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle kötü bir başlangıç yapan Osmanlıspor, görevinden ayrılan teknik direktör Bülent Uygun'un yerine İrfan Buz'u getirdi.

Ntvspor'un haberine göre, Ankara'ya gidecek olan İrfan Buz'un son detayları konuştuktan sonra Osmanlıspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.



İrfan Buz geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

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