Süper Lig'in 7. haftasında İrfan Buz yönetimindeki Osmanlıspor, evinde Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Peki Osmanlıspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

OSMANLISPOR - KASIMPAŞA

Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşmada tecrübeli hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılığını Baki Tuncay Akkın ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Saat 14:00'da başlayacak olan maç beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son 8 maçın 6'sını Kasımpaşa, 1'ini Osmanlıspor kazandı. 1 maç ise berabere sonlandı.

Son maçta Kasımpaşa evinde Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etmişti.

Osmanlıspor, Kasımpaşa ile evinde oynadığı 4 maçta sadece bir kere galip geldi.

Süper Lig'de Osmanlıspor, çıktığı son 12 maçı da kazanamadı. Aynı zamanda Osmanlıspor, Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan tek takım.

Osmanlıspor, bu sezon ligde oynadığı son 11 maçta da gol yedi.

Osmanlıspor, oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Kasımpaşa, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Osmanlıspor, oynadığı son 5 maçta 5 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

Kasımpaşa, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.

EN GOLCÜ İSİMLER

Osmanlıspor: Numan Çürüksu (2 gol), Musa Çağıran, Andreas Maxsö (1'er gol)

Kasımpaşa: Trezeguet, Markus Neumayr (3'er gol), Michael Rangel (2 gol)

SON MAÇ KADROLARI

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Andreas Maxsö, Anıl Karaer, Avdija Vrsajevic, Numan Çürüksu, Raheem Lawal, Umar Aminu, Serdar Gürler, Musa Çağıran, Josue, Souleymane Doukara

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Loret Sadiku, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Veysel Sarı, Bernard Mensah, Trezeguet, David Pavelka, Markus Neumayr, Michael Rangel

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