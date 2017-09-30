Süper Lig'in 7. haftasında İrfan Buz yönetimindeki Osmanlıspor, evinde Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Peki Osmanlıspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
OSMANLISPOR - KASIMPAŞA
Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşmada tecrübeli hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılığını Baki Tuncay Akkın ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Saat 14:00'da başlayacak olan maç beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
- İki takım arasında oynanan son 8 maçın 6'sını Kasımpaşa, 1'ini Osmanlıspor kazandı. 1 maç ise berabere sonlandı.
- Son maçta Kasımpaşa evinde Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etmişti.
- Osmanlıspor, Kasımpaşa ile evinde oynadığı 4 maçta sadece bir kere galip geldi.
- Süper Lig'de Osmanlıspor, çıktığı son 12 maçı da kazanamadı. Aynı zamanda Osmanlıspor, Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan tek takım.
- Osmanlıspor, bu sezon ligde oynadığı son 11 maçta da gol yedi.
- Osmanlıspor, oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
- Kasımpaşa, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
- Osmanlıspor, oynadığı son 5 maçta 5 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.
- Kasımpaşa, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.
EN GOLCÜ İSİMLER
Osmanlıspor: Numan Çürüksu (2 gol), Musa Çağıran, Andreas Maxsö (1'er gol)
Kasımpaşa: Trezeguet, Markus Neumayr (3'er gol), Michael Rangel (2 gol)
SON MAÇ KADROLARI
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Andreas Maxsö, Anıl Karaer, Avdija Vrsajevic, Numan Çürüksu, Raheem Lawal, Umar Aminu, Serdar Gürler, Musa Çağıran, Josue, Souleymane Doukara
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Loret Sadiku, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Veysel Sarı, Bernard Mensah, Trezeguet, David Pavelka, Markus Neumayr, Michael Rangel
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