SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... OSMANLISPOR - TRABZONSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
STAT: Osmanlı Stadı
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Pinto, Ceyhun, Musa, Regattin, Serdar Gürler, Aminu, Cikalleshi
YEDEKLER: Eyüp, Numan, Vrsajevic, Mehmet, Maxso, Furkan, Ali Eren, Lembi, Carlos
TD: İrfan Buz
TRABZONSPOR: Onur, Kamil, Uğur, Hubocan, Novak, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Rodallega
YEDEKLER: Arda, Uğurcan, Durica, Pereira, Abdürrahim, Mustafa, Hüseyin, Bero, Sami Can, N'Doye
TD: Rıza Çalımbay
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Osmanlıspor'a konuk oluyor. Ligde geçen hafta sahasında Kayserispor'u 4-0 yenerek bu sezon en farklı galibiyetini elde edip moral bulan bordo-mavililer, Osmanlıspor deplasmanından da kayıpsız dönerek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir engeli geride bırakmak istiyor.
YÖNETİMİN İLK MAÇI
Osmanlıspor karşılaşması Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun da görevdeki ilk karşılaşması olacak. Bordo-mavililerin 7-8 Nisan'da gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda göreve gelen yeni yönetim kurulu üyelerinin de karşılaşmayı izleyecekleri belirtildi.
OSMANLISPOR CAN DERDİNDE!
Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Fenerbahçe önünde sona eren başkent temsilcisi, yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Fenerbahçe mağlubiyetiyle küme düşme hattına giren Osmanlıspor, Trabzonspor ile oynayacağı kritik maça 3 puan parolasıyla çıkacak.
Haftaya 28 puanla 17. sırada giren mor-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı ve İranlı Payam Sadeghian, Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak.
Trabzonspor ile Osmanlıspor, 18. kez karşı karşıya geliyor... Trabzonspor, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 6 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti.
Geride kalan maçlarda Trabzonspor'un, 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 30 golüne, Ankara temsilcisi 20 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı, ev sahibi takım 4-3 kazandı.
Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Trabzonspor lehine tescil edilmişti.
ANKARA'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 8 lig maçında 1'i hükmen olmak üzere 4'ünü Trabzonspor, 3'ünü Osmanlıspor kazandı, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Trabzonspor, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere başkentte 11 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.
BURAK YILMAZ KADRODAN ÇIKARTILDI
Bordo-mavililerde forvet oyuncusu Burak Yılmaz'ın kasığındaki artan ağrı nedeniyle bu maç öncesi kadrodan çıkartıldığı belirtildi. Burak'ın yanı sıra sarı kart cezalısı olan Okay da bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca hafta içerisinde antrenmanda sakatlanan Castillo'nun dışında Onazi, Batuhan ve Esteban'ın da tedavileri devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, cezalı Okay'ın yerine bu maçta Uğur'a, sakatlığı bulunan Onazi'nin yerine Bero'ya, kadrodan çıkartılan Burak'ın yerine ise N'Doye'a görev vermesi bekleniyor.
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