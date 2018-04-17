Osmanlıspor - Trabzonspor maçının ardından...

Kucka’ya herhalde en ağır eleştirileri yapan yazar benimdir. Geldiği günden beri berbat ötesi oynuyordu ve takımına inanın en ufak bir katkısı da yoktu. Fakat Kucka bu kez Osmanlıspor maçında Milan’dan geldiğini ilk kez kanıtladı. Novak ve Yusuf Yazıcı’ya attırdığı gollerle gözümüzün pasını sildi. Ben şimdi Sosa’dan da aynı performansı bekliyorum. O da Milan’dan geldi ama maçı kazandıran henüz bir hamlesini göremedik. Bu gidişle Sosa yolcudur.
Burak, Okay ve Onazi’nin yokluğunda Trabzonspor’a gelince... Rodallega bildiğiniz gibi kopmuş takımdan, bakmayın attığı gole... Aslında Rodallega, Türkiye’deki en iyi yabancı forvetlerden biriydi ama Burak Yılmaz’ın gölgesinde kalınca bir türlü konsantre olamadı. O da sezon sonu yolcudur. Okay Yokuşlu’nun yokluğu hissedildi. Asıl yeri orta saha ama defansta oynayacaksın diyorlar, oynuyor hem de harakiri oynuyor. Okay, Trabzonspor’un gelecekti direğidir. Onazi de sakat olduğundan yoktu ama parası bir gün geciktiğinde ya FIFA’ya gidiyor ya da menajerini anında kulübe gönderiyor. Onazi kalır mı? Sezon sonunda biraz zor gibi gözüküyor, zararına satılmamalı görüşündeyim.
Neyse... Burak oynadığında Trabzonspor’da tek bir plan var: O da; Burak’a topu göndereceksiniz, golü attı attı, atamadıysa takımın kazanması imkansız oluyor. Peki, Burak cezalı olduğu için nasıl bir Trabzonspor olur dedik Osmanlı karşısında. Rıza Çalımbay şöyle bir şey yaptı, Kucka’nın yanına Olcay’ı, önüne de Sosa’yı yerleştirdi. İleride Yusuf, Abdülkadir ve forvet Rodallega. Yani tam bir takım oyunu sahaya yansıtıldı. Dikkat edin gollerin biri sol bek Novak’tan diğeri de Yusuf’tan geldi. Trabzonspor Burak’lı oynadığında da böyle çözümler üretmeli ki Burak’ın yükü hafiflesin.
Osmanlıspor’a gelince... Musa Çağıran’ın attığı iki gol de süperdi. Cikalleshi’nin golü de Trabzonspor defansının hatasından kaynaklıydı yine de 3-1’den 3-3’ü yakalamaları müthiş işti.
Biraz da yeni başkan Ahmet Ağaoğlu’nun performansına bakalım. Rodallega’nın transferinde Akhisar’a bonservis parası verilmemişti bugüne kadar, gereken yapıldı. Onazi, Rodallega ve Castillo’nun ödemeleri gerçekleştirildi. Eskiden kalma yabancı oyuncuların kulüpleriyle FIFA’lık olunmasına da engel olundu. Bunlar güzel gelişmeler. Fakat asıl sorun sahada. Rıza Çalımbay’ın maçın sonlarına doğru yaptığı yanlışları her bir yöneticinin çok iyi irdelemesi gerekiyor. Yoksa 5.’lik zor olacak!..
GEREKSİZ DEĞİŞİKLİK
Rıza Çalımbay yine yaptığı yapacağını. Rodellega’yı neden çıkarttığını anlamış değilim. Evet kötüydü ama en azından ileride top tutuyordu. 80’de tüm oyuncu değişikliği hakkı kullanıldığından, Onur da sakatlandı ve sakat sakat oynamak zorunda kaldı. Ah Rıza hoca ah!..
YUSUF VE PEREIRA
Trabzonspor 3-1 öndeyken Yusuf Yazıcı ve Pereira iki tane yüzde yüz goller kaçırdı. Hatalısınız. Profesyonellikte böyle lakayıtlık yok. Bakın, maç 3-3 oldu. Az kaldı mağlup da olabilirdiniz.
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