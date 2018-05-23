Toplamda 36 futbolcunun forma giydiği ekipte Serdar Gürler 2 bin 429 dakikayla en fazla süre alan futbolcu oldu.
Başkent ekibinin Nijeryalı futbolcusu Aminu Umar 2 bin 340 dakikayla ikinci, Portekizli sol bek Tiago Pinto ise 2 bin 218 dakikayla üçüncü sırada yer aldı.
EN GOLCÜ SERDAR
Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Osmanlıspor'un 49 golünün 12'sinde Serdar Gürler'in ismi yer aldı. Ligde bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a da çağrılan Serdar, 12 golle takımın en skorer ismi olmayı başardı.
Gollerde 14 futbolcunun imzası bulunurken Musa Çağıran 8, Sokol Cikalleshi 6, Aminu Umar 5, Numan Çürüksu ve Adrien Regattin 3'er, Souleymane Doukara ve Mehmet Batdal 2'şer, Tiago Pinto, Andreas Maxsö, Ceyhun Gülselam, Özer Hurmacı, Payam Sadeghian ve Furkan Özçal birer gol kaydetti.
Başkent ekibinin 2 golünü ise ligin ilk yarısında deplasmanda 4-3 kaybedilen Trabzonspor karşılaşmasında bordo-mavili futbolcu Joao Pereira kendi kalesine atmıştı.
PINTO SARARDI
Osmanlıspor'un Portekizli sol bek oyuncusu Tiago Pinto 8 sarı kartla en fazla kart gören oyuncu oldu. Mor-sarılı ekipte Musa Çağıran 7, Numan Çürüksu ve Serdar Gürler 6'şar, Avdija Vrsajevic 5, Aminu Umar, Raheem Lawal ve Ceyhun Gülselam 4'er sarı kartla Pinto'nun ardından en çok kart gören oyuncular olarak sıralandı.
Sezon başında takımda yer alan ve sonrasında başka takımlarda forma giyen Tugay Kacar ve Tonia Tisdell kırmızı kart gören 2 isim oldu. Ligin ilk haftasında yapılan Evkur Yeni Malatyaspor maçında Tonia Tisdell ve 3. haftadaki Kayserispor deplasmanında Tugay Kacar kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Osmanlısporlu futbolcular ligin ikinci yarısında kırmızı kart almadı.
Başkent ekibinde futbolcuların 2017-2018 sezonu performans çizelgesi şöyle:
|OYUNCULAR
|MAÇ SAYISI
|TOPLAM SÜRE
|GOL
|SARI KART
|KIRMIZI KART
|Zydrunas Karcemarskas
|25
|2170
|1
|Hakan Arıkan
|9
|810
|Ahmet Eyüp Türkaslan
|1
|80
|Koray Altınay
|2
|180
|1
|Tiago Pinto
|26
|2218
|1
|8
|Avdija Vrsajevic
|23
|2021
|5
|Musa Çağıran
|26
|1844
|8
|7
|Vaclav Prochazka
|3
|101
|Numan Çürüksu
|27
|2209
|3
|6
|Andreas Maxsö
|20
|1516
|1
|3
|Raheem Lawal
|17
|1180
|4
|Tugay Kacar
|9
|459
|1
|1
|Aminu Umar
|31
|2340
|5
|4
|Thievy Bifouma
|1
|60
|Luiz Carlos
|10
|585
|Hasan Kılıç
|4
|156
|1
|Serdar Gürler
|29
|2429
|12
|6
|Branislav Ninaj
|1
|90
|Mehmet Umut Nayir
|2
|34
|Sokol Cikalleshi
|25
|1388
|6
|1
|Özer Hurmacı
|19
|803
|1
|2
|Tonia Tisdell
|1
|14
|1
|Adrien Regattin
|30
|2037
|3
|2
|Souleymane Doukara
|15
|844
|2
|3
|Anıl Karaer
|18
|1476
|2
|Josue
|9
|650
|2
|Lumanza Lembi Tortol
|17
|1241
|3
|Ceyhun Gülselam
|13
|1083
|1
|4
|Yalçın Ayhan
|16
|1434
|1
|Payam Sadeghian
|10
|311
|1
|3
|Mehmet Batdal
|8
|503
|2
|1
|Furkan Özçal
|1
|90
|1
|Muhammed Bayır
|11
|882
|2
|Mehmet Güven
|11
|332
|3
|Ali Eren İyican
|1
|90
|Suat Kaya
|1
|1
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