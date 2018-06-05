Süper Lig'de küme düşerek önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Osmanlıspor, geçen sene yollarını ayırdığı Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Akçay, Osmanlıspor’un tarihindeki en büyük başarısı olan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda da kulübün başındaki isimdi. Mustafa Reşit Akçay için kulübün Batıkent Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Düzenlenen törende 3 yıllık sözleşme imzalayan Akçay, "Düşmek ve kalkmak yaşamın bir parçası. Ayağa kalkmanın zevkini biz tekrar Süper Lig'e çıkarak yaşayacağız. Bunu göstermek için buradayız. Ekibime güveniyorum. Menajerime ve kulüp yapısına güveniyorum. Kurumsal olarak çok iyi yapılanmış olması, beni ve arkadaşlarımı buraya getiren etkenlerden bir tanesi. Şimdi sıra çalışmaya geldi. Bizler çalışacağız. Sonucun takdiri, Allah’a ait" ifadelerini kullandı.

"BİZİM GİBİ İNSANLAR ZURNANIN SON DELİĞİDİR"

Kulüplerin yaptıkları yatırımlara değinen Akçay, "Bizim gibi insanlar zurnanın son deliğidir. Bizler bazı şeyleri yorumlarken çok dikkate alınmayız. Biz sorumluluk alacağız. Kulüplerimizde ilk ipe getirilen, zindanda boğulan kişi teknik adamlardır. Kulüplerin yaptıkları büyük yatırımlar, futbolcular ve diğer çalışmalar üzerine yoğunlaşır. Futbolcuları terk edemeyeceklerine göre, oluşan bir olumsuzlukta teknik adam üzerinden yapılan bir takım değişikliklerle sorunun bir kısmı çözülebilir. Kulüpler sorumluluk aldıkları süre içinde her ne kadar imzalardan sorumluysalar da imzalar ile birlikte attıkları rakamlardan sorumlu olmaları dileğimdir. Bu rakamlar ile ilgili sorumluluk alındığı zaman kulüplerimizdeki parasal kayıplarının yüzde 90’ının olmayacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"BAŞARI VE BAŞARISIZLIĞIN BİRİNCİ MUHATABU YÖNETİMLERDİR"

Eğer bir yerde bir başarısızlık varsa bunu sahiplenmek zorunda olduklarını vurgulayan Akçay, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Bu bir dürüstlüktür. Başarı ve başarısızlığın birinci muhatabı yönetimlerdir. Bir yerde başarı varsa onu sağlayan birinci etken yönetimdir. Bir yapı, altına dinamit konulduğu zaman bir anda çöker. En büyük gücümüz menajerimiz ve onun arkasındaki kadrodur. Sorunsuz sahaya çıktığım kulüplerden birisi burası. Yönetime çok güveniyorum. Bir önceki dönemimizde aile olarak kulübümüze verilen destek ve başkanımız Ahmet Bey'in de destekleri son derece yüksekti. Bütün bunlar kulübün başarılı olmasında birinci etkendir. Burada dürüstlüğün devreye girmesi lazım. 3 yıllık anlaşmamın sebebi, futboldaki ihtiyaçların sanırım yüzde 70’lik bir süresini tamamlama noktasında yeterli bir süredir."

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven ise "İstemediğimiz şekilde Spor Toto 1. Lig’e düştük. Osmanlıspor olarak hedefimiz bu sezon, hak ettiğimiz ve ait olduğumuz Süper Lig'e geri çıkmak. Bu sebeple Osmanlıspor tarihinin en büyük başarılarını birlikte yaşadığımız Reşit Akçay ile anlaştık. Bizi kırmadı ve büyük fedakarlıklar yaparak, Süper Lig'den gelen onca teklife rağmen, kulübümüzün önümüzdeki 3 sezon için hocası olmayı kabul etti" dedi.

"KADROMUZU KORUMA KARARI ALDIK"

Kadro yapılanması ve kulübün son durumu ile ilgili bilgiler aktaran Genel Menajer Yurtgüven, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Kadromuzu koruma kararı aldık. Şu an için hiçbir oyuncumuzu yollamayı düşünmüyoruz. Serdar Gürler ile ilgili 10 milyon Euro bonservis talebi olduğu söyleniyor ama biz öyle bir açıklama yapmadık. Satmayı düşünmediğimiz adama bir değer biçemeyiz. Kulübümüze ulaşan herhangi bir resmi teklif yok. Sözleşmeli bir futbolcu ile görüşmek için diğer kulüpler bir bildirim yollamalı. Bu federasyonun kurallarında var. Birkaç takım hakkında federasyona başvuruda bulunacağız. Osmanlıspor gündemine asla küçülme konusunu almaz."

Tören, atılan imzaların ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.