Osnabrück - Carl Zeiss Jena düellosu

Almanya 3. Lig maçında Osnabrück ile Carl Zeiss Jena, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. Osnabrück 36 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Carl Zeiss Jena 43 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Osnabrück, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Carl Zeiss Jena, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 257 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Osnabrück kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Carl Zeiss Jena sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Osnabrück son haftadaki Wehen müsabasında 2-0 kazandı.

Carl Zeiss Jena ise Saarbrücken karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Osnabrück, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Osnabrück, kendi sahasında 28 gol attı, 25 gol yedi.

Carl Zeiss Jena ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Carl Zeiss Jena, 15 gol atarken 32 gol yedi.