Osnabrück - Carl Zeiss Jena düellosu

Almanya 3. Lig maçında Osnabrück ile Carl Zeiss Jena, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. 36 puanlı Osnabrück 17. sırada bulunuyor, Carl Zeiss Jena 43 puana sahip ve 14. sırada. Osnabrück son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Carl Zeiss Jena son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 257 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Osnabrück kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Carl Zeiss Jena sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Osnabrück son haftadaki Wehen müsabasında 2-0 kazandı.

Carl Zeiss Jena ise Saarbrücken maçında 1-1 berabere kaldı.

Osnabrück, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Osnabrück, kendi sahasında 28 gol attı, 25 gol yedi.

Carl Zeiss Jena, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Carl Zeiss Jena 15 kez gol sevinci yaşadı, 32 kez topu ağlarında gördü.