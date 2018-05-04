Osnabrück - Werder Bremen(Am) maçı ne zaman?

Almanya 3. Lig maçında Osnabrück ile Werder Bremen(Am), 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:30. 36 puanlı Osnabrück 17. sırada bulunuyor, Werder Bremen(Am) 27 puana sahip ve 19. sırada. Ev sahibi Osnabrück, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Werder Bremen(Am), son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 257. İddaa'da Osnabrück kazanır 1.80, berabere biter 3.20, Werder Bremen(Am) kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Osnabrück önceki hafta Paderborn mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Werder Bremen(Am), VfR Aalen karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Osnabrück, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Osnabrück, kendi sahasında 29 gol attı, 27 gol yedi.

Werder Bremen(Am), deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Werder Bremen(Am), deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 32 kez topu kendi kalesinde gördü.