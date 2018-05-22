Östers - GAIS rakamlar

Östers ve GAIS, 22 Mayıs 2018 Salı günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. 11 puanlı Östers 8. sırada bulunuyor, GAIS 8 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Östers, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. GAIS son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 419 kodlu maçı oynayanlar; Östers galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, GAIS galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Östers önceki hafta Helsingborg mücadelesinde 0-2 kazandı.

GAIS ise Varbergs BoIS FC maçında 3-0 kazandı.

Östers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Östers, kendi sahasında 4 gol attı, 7 gol yedi.

GAIS, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda GAIS 4 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.