Östers - IFK Varnamo sahaya çıkıyor

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Östers, 13 Mayıs 2018 Pazar günü IFK Varnamo takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Östers 7 puanla 11. sırada, IFK Varnamo 4 puanla 15. sırada bulunuyor. Östers, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. IFK Varnamo son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 434. İddaa'da Östers kazanır 1.55, berabere biter 3.30, IFK Varnamo kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Östers son haftadaki Helsingborg müsabasında 0-2 kazandı.

IFK Varnamo ise Örgryte maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Östers, 4 gol attı ve 7 gol yedi.

IFK Varnamo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. IFK Varnamo, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.