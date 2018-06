Östers - Norrby IF maçı ne zaman?

Östers ve Norrby IF, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Östers 11 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Norrby IF 12 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Östers, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Norrby IF, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 203 kodlu maçı oynayanlar; Östers galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Norrby IF galibiyet oranı 4.60. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Östers son haftadaki Helsingborg müsabasında 0-2 kazandı.

Norrby IF ise Atvidaberg maçında 0-1 kazandı.

Östers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Östers, kendi sahasında 5 gol attı, 10 gol yedi.

Norrby IF, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Norrby IF 4 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.