Östers - Örgryte maçı ne zaman?

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Östers, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Örgryte takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Östers 4 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Örgryte 10 puanda ve 2. sırada. Östers son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Örgryte, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 344. İddaa'da Östers kazanır 1.90, berabere biter 3.00, Örgryte kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Östers son hafta oynanan Helsingborg maçında 0-2 kazandı.

Örgryte ise IFK Varnamo karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Östers, 3 gol attı ve 4 gol yedi.

Örgryte, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Örgryte, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.