Östers - Örgryte maçı ne zaman?

Östers ve Örgryte, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Östers 4 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Örgryte 10 puanda ve 2. sırada. Östers son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Örgryte, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 344. İddaa'da Östers kazanır 1.90, berabere biter 3.00, Örgryte kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Östers son haftadaki Helsingborg müsabasında 0-2 kazandı.

Örgryte ise IFK Varnamo karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Östers, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 4 gol yedi.

Örgryte, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Örgryte, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.