Östersunds FK - Hacken rakamlar

İsveç Allsvenskan maçında Östersunds FK ile Hacken, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Östersunds FK 14 puanla 8. sırada, Hacken 15 puanla 7. sırada bulunuyor. Östersunds FK, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Hacken, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 191. İddaa'da Östersunds FK kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Hacken kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Östersunds FK son hafta oynanan Jönköpings Södra maçında 0-0 berabere kaldı.

Hacken ise Malmö FF maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Östersunds FK, 7 gol attı ve 8 gol yedi.

Hacken ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hacken, 4 gol atarken 6 gol yedi.