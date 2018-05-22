Östersunds FK - IK Sirius FK maçı istatistikleri

Östersunds FK ve IK Sirius FK, 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. 11 puanlı Östersunds FK 11. sırada bulunuyor, IK Sirius FK 5 puana sahip ve 15. sırada. Östersunds FK, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. IK Sirius FK son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 442. İddaa'da Östersunds FK kazanır 1.20, berabere biter 4.00, IK Sirius FK kazanır 6.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Östersunds FK önceki hafta Jönköpings Södra mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

IK Sirius FK ise Vasby United maçında 1-3 kazandı.

Östersunds FK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Östersunds FK, kendi sahasında 2 gol attı, 6 gol yedi.

IK Sirius FK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. IK Sirius FK, 2 gol atarken 7 gol yedi.