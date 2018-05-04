Östersunds FK - Norrköping maç önü

İsveç Allsvenskan maçında Östersunds FK ile Norrköping, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 7 puanlı Östersunds FK 11. sırada bulunuyor, Norrköping 10 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Östersunds FK, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Norrköping son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 319 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Östersunds FK kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Norrköping sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Östersunds FK önceki hafta Norrköping mücadelesinde 4-1 kazandı.

Norrköping ise Östersunds FK karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Östersunds FK, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 4 gol yedi.

Norrköping, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Norrköping 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.