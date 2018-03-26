Galatasaray eski yardımcı antrenörü Ayhan Akman, HABERTÜRK TV'de yayınlanan Gündem Spor programında Emin Çağlar'ın sorularını yanıtladı. İşte Ayhan Akman'ın açıklamaları:

"FUTBOLCULUK DAHA KOLAY"

Futbolculuk ile antrenörlük çok farklı. Sahada olmak daha kolay. Teknik direktörlük işin daha zor kısmı. Elinizde olmayan şeyler olabiliyor. Futbolculara bağımlısınız. O yüzden futbolculuk daha kolay.

Tudor döneminde Galatasaray'da neler yaşandı?

Östersunds döneminde sezon sonundan sonra yaklaşık 2 hafta sonra toplanmak zorunda kaldık. Aslında futbolcular için bu yıkım demek. Sezon bitmeden tekrardan başlamak gerek. Yorgun bir futbolcu grubu vardı. Çok kısa bir süre. Dinlenme fırsatını bulamayan bir futbolcu grubu vardı. Takımın oluşması için çok kısa bir süre. Çünkü sezona başlandığında büyük bir değişime girilmeye başlanmıştı. Planlar da buna göre yapılmıştı.

Östersunds maçı döneminde 3 tane yeni oyuncuyla girildi: Gomis, Belhanda ve Maicon. Belhanda'nın da sakatlığı olunca onu da ilk maçta oynatamadık. Kafamızda olan takımın yüzde 30'uyla sahaya çıkıldı. Hem fiziksel hem de mental olarak hazır değildik. O yüzden sezona istediğimiz bir başlangıcı yapamadık.

Ondan sonra yapılan planlar ve 8-10 tane yeni oyuncunun katılımı, birbirleriyle olan adaptasyonu o sürede çok değerlendirildi. Seçilen oyuncular çok incelendi, araştırıldı. O yüzden birbirleriyle olan uyumu da hesap edildi. Bunlar hem oyuna hem de sonuca yansıdı.

Sonraki 7-8 haftalık süreç iyi geçti. Ne yazık ki derbilerdeki başarısızlığımız geçen sene de vardı. Belki de oyuncu grubunun derbilerde birbirleriyle fazla oynamama alışkanlığı olabilir. Bazın oyunculardan istediğimiz verimi alamadığımız söylenebilir. Yanlış seçimler yapıldı, olabilir.

Fenerbahçe maçıyla başlayan beraberlik, ardından gelen Trabzonspor, Başakşehir yenilgileri kötü bir dönem olarak değerlendirilebilir. Bu maçlardaki oyundan olumsuz etkilendik.

TUDOR'UN BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI 'FUTBOLCULAR ATMOSFERE YENİLDİ' SÖZLERİ

Ben böyle düşünmüyorum. Futbolcular bu tip maçları defalarca oynamışlar, defalarca bu atmosferde sahaya çıkmışlardır. Bunu sadece atmosfere bağlamak doğru bir analiz değil. Seçimler yanlış olabilir, iyi hazırlanmamış olabiliriz. Sadece Beşiktaş deplasmanıyla açıklamak doğru değil.

Tudor maçlar öncesi görüş alıyor muydu ? Sana bir şey sordu mu derbiler için...

Sürekli konuşuyoruz. Her türlü yardımı vermek zorundayız. Zaman zaman anlaştığımız ve anlaşamadığımız konular da oluyordu. Her teknik adamın kendine göre bir felsefesi var.

Arda Turan'ın Başakşehir'e imzası sonrası 'Galatasaray beni istemedi' sözleri... Tudor döneminde nasıl bir teklif vardı?

Geçen hafta hoca Türkiye ziyaretinde bunu açıklamıştı. Arda Turan ile konuştuğunu ve Galatasaray'ın Arda'yı istediğini. Arda'nın gelmek için büyük çaba harcadığını... Herkesin bunu bildiğini düşünüyorum. Ama şartlar oluşmadı. Maddi şartlar da olabilir. Sonuçta başkanımızın ve yönetimimizin daha çok değerlendirebileceği bir konu. Ama Arda Turan o dönem istedi, şartlar oluşmadığı için bu transfer gerçekleşmedi.

UNUTAMADIĞI MAÇ

Yeni Malatyaspor maçı beklemediğimiz bir mağlubiyetti. Çok kötü bir performans sergiledik. Malatya maçına aslında yıpranmış bir şekilde gelindi. Derbilerdeki başarısızlığımız beni en çok üzendir. Bugün itibariyle çok daha rahat şampiyon olabilirdik.

Serdar Ali Çelikler'in 'Maicon ve Muslera Tudor'u yedi' sözleri

Futbolcular nasıl davrandı diye baktığımız zaman çok sıkıntılardan bahsedemem. Bir oyuncu hocasını nereye kadar korulmalı ya da korumalı mı ayrı değerlendirilmesi gereken bir şey. Farklı konular. Oyuncu oyunculuğunu bilecek. Herkesi bir haddi var. Futbol dışındaki şeylere yönelmemeli diye düşünüyorum.

İki dönem arasıdaki fark...

Hoca hem Türkiye'yi hem Galatasaray'ı hem de oyuncuları çok iyi tanıyor. Şampiyonluk yolunda da üzerine koyarak devam ediyor. Şampiyonluğun da en büyük favorisi.

Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş maçları...

Son 8 haftaya girildi. Hata yapılmaması gereken bir dönem. Galatasaray bu tip son hafatalarda hep şampiyon olarak ayrılmıştır. Galatasaray'ın bu noktadan sonra hata yapacağını düşünmüyorum. Başakşehir ve Beşiktaş maçları ligi belirleyecek maçlar olacak. Evinde oynamanın avantajını kullanacak.