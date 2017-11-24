22 | 36

Yine de başarı için her yolun mübah olduğunu düşünmüyor başarılı teknik direktör. "Yetiştirdiğimiz futbolcular takım oyununa sadık olmalı. Ayrıca insani yönleri ağır basmalı." diyor ve ekliyor "Eğer saygı göstermezseniz bu taşlı bir yola benzer ve problemler doğar. Karakter gelişimi bizim için hayati bir önem taşıyor."