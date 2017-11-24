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Futbol

Futbolun en ilginç takımı olan Östersunds, Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı başardı

24.11.2017 - 16:15 | Güncelleme: HABERTURK.COM

  • 1 Östersunds UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıktı! Östersunds Galatasaray'ı elemişti
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    Eljest kelimesi, İsveç dilinde yabancı anlamına geliyor. Aynı zamanda  biraz farklı ve eksantrik olarak da kullanılıyor. ESPN, Östersunds'u bu kelimeyle tarif ediyor. 1996 yılında kurulan bu mütevazı takım şu sıralarda Avrupa'nın en çok konuşulan kulüplerinden biri.

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  • 2 Östersunds UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıktı! Östersunds Galatasaray'ı elemişti
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    Bu yaz Galatasaray'la eşleştiklerinde birçoğumuzun tanımadığı Östersunds, emin olun ki sarı-kırmızılıları elemeseydi bile tanınmaya değerdi! Nasıl mı? Futbolcuların da dahil olduğu kulüp çalışanları tiyatroda koreografisini kendi yaptıkları kuğu gölü balesi sergiliyor, mültecilere yardım ediyor. Dahası mı? 

  • 3 Östersunds UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıktı! Östersunds Galatasaray'ı elemişti
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    Futbolda da başarılılar! İsveç profesyonel futbol liglerinin 4. seviyesinden 1. seviyesi olan Allsvenskan'a kısa sürede tırmandılar. En üst seviyedeki ilk sezonlarında İsveç Kupası'nı kazandılar ve Avrupa'ya katıldılar.

  • 4 Östersunds UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıktı! Östersunds Galatasaray'ı elemişti
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    Avrupa'daki ilk senelerinde Galatasaray'ı da eleyerek gruplara kaldılar. Bu hafta içinde ise gruptan çıkmayı başardılar. Bu başarı sürecini onların ağzından dinleyelim.

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  • 5 Östersunds UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıktı! Östersunds Galatasaray'ı elemişti
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    "İlk iş olarak neyi istediğimizi düşündük, analiz ettik". diyor 2011'de kulübün başına geçen Daniel  Kindberg...

    "Biz kim olmalıyız, futbol oynamaya neden ihtiyacımız var. Buna karar verdikten sonra tarihi yazmaya başladık."

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