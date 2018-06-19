ÖSYM, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için daha önce aldığı başvuruların değerlendirmesini sonuçlandırdı. Sağlık Bakanlığı, "Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 18.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır." açıklamasıyla 18 bin personel alımını duyurmuştu. Tercih süresinin sonlanmasının ardından yerleştirme sonuçalrı bugün saat 15.15 itibariyle ÖSYM tarafından açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel yerleştirme sonuçlarının 19 Haziran 2018 saat 15.15'ten itibaren "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebildiği belirtildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2016 KPSS PUANI GEÇERLİ OLDU

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim - Ön Lisans sınav sonuçları kullanıldı.