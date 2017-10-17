ÖSYM Başkanı Özer, Esenboğa e-Sınav Merkezi'ni inceledi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) öncesinde Esenboğa Elektronik Sınav (e-Sınav) Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

AA'nın haberine göre Özer, aynı anda 5 bin adayın sınava girebildiği dünyanın ilk ve tek sınav merkezi Esenboğa e-Sınav Merkezi'ni ziyaret etti.

Mahmut Özer, soruların seslendirildiği ekran okuyucu kulaklıkla donatılmış engelli aday salonlarını, yüz algılama ve tanımlama ünitesini, özel güvenlik önlemlerini, sınav salonları ile tek kişilik sınav kabinlerini yerinde inceledi.

e-YDS, Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav merkezlerinde 21 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.