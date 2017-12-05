ÖSYM'de merkezi sınav yapan üniversitelerin rektörleriyle toplantı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ve merkezi sınav yapan üç üniversitenin rektörünün katıldığı toplantıda, sınavlarda ortak uygulama imkanları ele alındı.

ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, ÖSYM Başkanlığı'nda yapılan toplantıya, Prof. Dr. Özer, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı katıldı.

AA'nın haberine göre, sınavlarda ortak uygulama imkanlarının görüşüldüğü toplantıda, 2018'de yapılacak sınavların aynı zaman dilimine denk gelmesinin önüne geçmek için alınacak önlemler de değerlendirildi. Toplantıda, sınavlarda karşılaşılan sorunlar ve ortak çözüm yolları da ele alındı.

Toplantıda, uygulama birlikteliği sağlamak için ÖSYM tarafından kabul edilen kimlik belgelerinin üç üniversitenin yaptığı sınavlarda da sınav giriş kimlik belgesi olarak kabul edilmesi yönünde mutabakata varıldı.