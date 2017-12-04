ÖSYM duyurdu! ALES 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda 2 kez gerçekleştirdiği, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 19 Kasım'da yapılan oturumuyla ilgili bir açıklama yapıldı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte, 2017 ALES sonbahar oturumunun sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu.

ALES 2017 SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından ALES 2017 sonucu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Buna göre 19 Kasım 2017 tarihinde yapılan ALES - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavının sonuçları ÖSYM tarafından 21 Aralık tarihinde açıklanacak.

ALES 2017 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM'nin takvimine göre, 19 Kasım 2017'de yapılan ve 21 Aralık perşembe günü adaylara duyurulacak ALES sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM şifreleri ile öğrenilebilecek.

ALES SINAV PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES 2017

ALES sonuçları

ALES sonuçları açıklandı mı?

2017 ÖSYM

ALES ne zaman açıklanacak?