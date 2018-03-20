Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından bu sene ilk defa gerçekleştirilecek olan yeni sistem Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları yarın sona eriyor. YKS başvurularını internet üzerinden yapan adaylar, başvuru ücretinin en son ne zamana kadar yatırılması gerektiğini merak ediyor. YKS başvuru ücreti yatırılmadığı taktirde, başvurular geçersiz sayılacak. YKS başvuru nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru para yatırma son gün ne zaman? İşte 2018 YKS başvuruları ile ilgili tüm detaylar...

YKS başvuru para yatırma son gün ne zaman?

YKS başvuruları yarın sona eriyor. ÖSYM'nin internet adresi üzerinden bireysel başvurularını gerçekleştiren adayların, başvurularının geçerli sayılabilmesi için başvuru ücretini yatırmaları gerekiyor. Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 22 Mart 2018 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 22 Mart 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

YKS başvuru nasıl yapılır?

YKS başvuru işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Ayrıca adaylar, başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapabilecekler.

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YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 50,00 TL

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 50,00 TL

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 50,00 TL

YKS para yatırma işlemleri

2018-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç )

* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

YKS ne zaman?

YKS 23-24 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak.

TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

NOT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10:00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15:30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

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