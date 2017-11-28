ÖSYM, İstanbul ve İzmir'de e-sınav kapasitesini artıracak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018'de, özellikle İstanbul ve İzmir'de elektronik sınav hizmeti kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, bu çerçevede araştırma ve yatırım planlama çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

AA'nın haberine göre Özer, İstanbul Elektronik Sınav (e-Sınav) Merkezi'nde ve ÖSYM İstanbul Genel Koordinatörlüğünde incelemede bulundu.

İstanbul e-sınav merkezindeki yüz algılama ve tanımlama ünitelerini, özel güvenlik önlemlerini, sınav salonları ile tek kişilik sınav kabinlerini yerinde inceleyen Özer, ÖSYM İstanbul Genel Koordinatörlüğünde sınavlarla ilgili süreçler, sahada uygulamada karşılaşılan sorunlar ve iyileştirilmesi gereken konular hakkında bilgi aldı.

ADAYLARDAN E-SINAV MERKEZLERİNE YOĞUN İLGİ

Ziyaretine ilişkin bilgi veren Özer, ÖSYM olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de elektronik sınav hizmeti verebildiklerini ve üç merkezde aynı anda 5 bin 500 adayın sınava girebildiğini belirtti.

İstanbul ve İzmir'de adayların e-sınav merkezlerine yoğun ilgi gösterdiklerini bildiren Özer, "ÖSYM olarak 2018 yılında, özellikle İstanbul ve İzmir'de elektronik sınav hizmeti kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede araştırma ve yatırım planlama çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul'da elektronik sınav kapasitemizi 500'den 2 kat artışla bine, İzmir'de ise 125 olan aday kapasitesini 500'e çıkarmayı planlıyoruz." diye konuştu.