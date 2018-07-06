Milyonlarca öğrenci ÖSYM'nin 2018 sınav takvimini merak ediyor. Hangi sınav hangi gün yapılacak? Sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2018 yılı sınavları ile ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. KPSS'dahil bir çok sınav ÖSYM tarafından yapılmakta. İşte 2018 ÖSYM sınav takvimi...

ÖSYM 2018 SINAV TAKVİMİ