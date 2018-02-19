Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) sınavlarında aynı gün birden fazla oturumda görev alacak sınav görevlilerinin ücretleri herhangi bir kesinti yapılmadan ödenecek.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, ÖSYM'nin aynı gün birden fazla oturumu olan sınavlarında görev alanların ücretlerinde artık yüzde 25'lik kesinti yapılmayacak.

Buna göre, 2018 yılı itibarıyla ÖSYM sınavlarında aynı gün birden fazla oturumda görev alacaklara herhangi bir kesinti yapılmadan ücret ödenecek.

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