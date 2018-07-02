Edinilen bilgiye göre, Varto ilçesine bağlı Kaynarca köyünde ikamet eden iki kardeş arasında ot meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada Zülüf T., kardeşi Ramazan T.'yi av tüfeğiyle vurdu.

İHA'nın haberine göre, hastaneye kaldırılan Ramazan T., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.