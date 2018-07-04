İstanbul'da bekar kadın olmak

Sosyolog Ceren Lordoğlu “İstanbul’da Bekâr Kadın Olmak” başlıklı çalışmasında İstanbul’un sınıfsal ve kültürel olarak farklı konumdaki semtlerinde yalnız yaşayan kadınların, bu meseleyle nasıl baş ettiklerini inceledi. Çalışmaya göre; bekâr kadınlar eşitsiz yaşam koşullarında “öteki” olarak bulundukları konumla baş etmek için farklı taktikler geliştiriyor. Kadınlar, bekârlığın farklı tekinsiz ve muğlak hallerine düşmemek için evliliğin sürdüğü görüntüsü vermeye çalışıyor: “Ayrıldığı kocasının ayakkabılarını kapı önüne koyuyor, nişan yüzüğü takıyor.” Ceren Lordoğlu’nun doktora tezinden yola çıkarak hazırladığı “İstanbul’da Bekâr Kadın Olmak” çalışması aynı adla İletişim Yayınları’ndan kitap olarak yayımlandı.

Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre Kadıköy, Bağcılar ve Sarıyer’de 28 kadınla görüşülerek yürütülen çalışmada; yalnız yaşayan kadınların fiziki ve psikolojik şiddete maruz kalma korkuları, mahalle ve komşularla olan ilişkileri incelendi.