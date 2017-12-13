HT Magazin’de yer alan habere göre, cuma günü gösterime giren ve açılışı 113 bin 464 kişiyle yapan ‘Öteki Taraf’, filmi izleyen ünlülerin beğenisini topladı.

Özcan Deniz’in senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenip başrolünü Aslı Enver ve Meryem Uzerli’yle paylaştığı film için ünlülerin ortak düşüncesi “Türkiye’de çekilmiş gerilim filmleri arasında çok başarılı” şeklinde oldu.



Özge Borak, film hakkındaki görüşünü “Güzel bir iş çıkarmışlar. Türk sinemasında bir gerilim filmi de var artık. O yüzden gurur duydum” diyerek dile getirdi.

'FİLMİ SOLUKSUZ İZLEDİK’

Murat Boz, sevgilisi Aslı Enver’in performansını muhteşem bulduğunu belirterek “Oyunculuklar çok güzel. Filmi soluksuz bir şekilde izledik. Gerçekten çok gerildiğimiz, üzüldüğümüz farklı duyguları yaşadığımız anlar oldu” diye konuştu.



‘Şükrü Özyıldız ise “Daha önce izlemediğim türden bir filmdi. Özcan’ın cesaretini ve vizyonunu takdir etmek lazım. Oyunculuklar da çok güzeldi” dedi.