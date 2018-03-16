ÜNLÜ oteller zinciri Rixos’un işletmecisi Fine Otelcilik, “Pera” markasının kendi adına tescilli olduğu gerekçesiyle marka tecavüzü ve haksız rekabetin önlenmesi davası açan Misbah Muhayyeş Vakfı’na karşı dava açtı. Mahkeme, “Pera” markasına dava sonuçlanıncaya kadar ihtiyati tedbir koydu.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Misbah Muhayyeş Vakfı, “Pera” markasının kendi adına tescilli olduğunu belirterek Fine Otel, Turizm İşletmecilik A.Ş. tarafından “Rixos Pera İstanbul” adı altında işletilmekte olan otel ad ve unvanında “Pera” ibaresinin kullanılmasının durdurulması için İstanbul 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açmış ve “Pera” adının kullanılmaması için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu. Mahkeme, ihtiyati tedbir talebini kabul etmemişti.

KARŞI DAVA AÇTI

Fine Otelcilik de “Pera” markasının hükümsüzlüğü için karşı hamle yaparak Misbah Muhayyeş Vakfı’na İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde vakıf adına tescilli “Pera” markasının hükümsüzlüğü, sicilden terkini ve “Pera” markasının üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için dava açtı. Rixos’un talebini kabul eden mahkeme, dava sonuçlanıncaya kadar “Pera” markasına ihtiyati tedbir koydu.

‘HALKA MAL OLMUŞ İSİM’

Pera markasının hükümsüz kılınması gerektiğini belirten Fine Otelcilik, Pera’nın Bizans döneminden bugüne Beyoğlu’nda bir semte verilen isim olduğunu tekrarladı. Pera markasının hiçbir şekilde ayırt edici özelliği bulunmadığını ifade eden Fine Otelcilik, ticari anlamda herkes tarafından kullanılan Pera’nın tarihi ve kültürel olarak halka mal olduğunu, kamuyu ilgilendirdiğini, bir kişi ya da kurumun eline bırakılamayacağını dile getirdi.

Misbah Muhayyeş Vakfı ve Fine Otelcilik’in iki ayrı mahkemede açtığı davalar devam ediyor.

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