Otilia'dan Sinan Akçıl'a duygusal mesaj

Romen şarkıcı Otilia, önceki gün yaptığı paylaşım ile 36 yaşına giren eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın yaş gününü kutladı.

Cadde'de yer alan habere göre, Rumen şarkıcı, Akçıl için "Her zaman hayatımın en önemli parçası olacaksın" ifadesini kullandı.

#yatayciftli

1850742-#