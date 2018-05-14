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Otilia, Akçıl’a Instastory’den şu yanıtı verdi: “Baştan beri beni yanıltmana rağmen neden ‘Seni seviyorum’ dedin? Neden her şeyin yolunda olduğunu söyledin? Sevmiyorsan neden kalbimi aşk kelimeleriyle doldurdun? Bu ilişki için her şeyi yaptım. Ama sen beni günden güne öldürmek için her şeyi yaptın. Kendimi tanıyamayan bir kadın oldum. Bunları neden mi yazıyorum? Tüm kadınlara onların aşkını hak etmeyen erkekleri asla seçmemelerini söylemek istedim.” (Milliyet)



