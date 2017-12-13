Otizmli Ali kargoda çalışıyor!

İki yaşında otizm tanısı konulduktan sonra tedavisine başlanan 18 yaşındaki Ali İhsan, lise son sınıf kaynaştırma öğrencisi. Gazete Habertürk'ten Merve Günver'in haberine göre Tohum Otizm Vakfı’nın girişimiyle haftanın 2 günü bir kargo firmasında çalışıyor.

Bir kargonun gideceği ülkeyi, ağırlığını, işlem ücretini, hacmini, alıcı ve gönderici kısımlarını doldurup kargoya hazır hale getiriyor. Kazandığı ücretle de genellikle istediği bir restoranda yemek yemeyi tercih ediyor.

Ali İhsan’ın akademik anlamda birçok becerisinin olduğu, belirli sayıda İngilizce kelime öğrendiğini söyleyen vakıf yetkilileri, “Matematik becerilerine sahip, günlük yaşam ve özbakım becerilerinde bağımsız hayat sürebiliyor” diyor.

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Otizmli Ali

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