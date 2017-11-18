Otizmli Kubilay altın madalya kazandı

Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyeti kapsamında, 4-6 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen atletizm şampiyonasında başarı elde eden Özbek, kendisi gibi diğer otizmlilere de örnek oldu.
Sporcu kimliğinin yanı sıra, müzik kulağı da bulunan Kubilay Özbek, piyano ile farklı eserleri de zorlanmadan çalabiliyor. Binevler Ortaokulu Otizimli Çocuk Eğitim Merkezi OÇEM sınıfında eğitim gören Kubilay, ailesinin de desteğiyle yeni başarılara adım atmak istiyor. Konuşmakta zorluk çeken otizmli Kubilay, "Birinci oldum şampiyon oldum çok mutluyum" dedi.
Kubilay Özbek'in annesi Sibel Özbek ise, "Kubilay yetenekli bir çocuk, yani yeteneğine inandığımız için müziğe yönlendirdik. Hareketli olması da bizim için bir artı oldu ve o sayede birinci oldu koşuda. Guruluyum bir anne olarak sevinçliyim. Kubilay'ın rahatsızlığıyla alakalı çok zorluklar yaşadık. Onlar geride kaldı, Kubilay'ı seviyoruz yetenekli bir çocuk" şeklinde konuştu.
Kubilay'ın babası Levent Özbek ise Kubilay'ı çok sevdiklerini dile getirerek, "Yetenekli bir çocuk, hedefimiz Türkiye'yi uluslararası temsil etmek. Kubilay'ın küçüklüğünden beri eğitimine olsun, sosyal faaliyetlerine olsun yaptığımız emeklerin karşılığını almak bize mutluluk veriyor. İnşallah ileride daha iyi, daha güzel yerlerde görürüz Kubilay'ı. Hayata tutunmuş bir birey olarak vatanına, milletine bağlı birey olarak yetiştirmek istiyoruz. İnşallah bu uğurda yetişeceğine inanıyoruz. Kubilay bizim gururumuz, onun için her türlü fedakarlığı yapmaya razıyız. Atletizm dalında ulusal ve bölgesel yarışmalar vardı, Kubilay 800 metreyi 5 dakikada koşarak otizmli olarak altın madalya aldı kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah diğer branşlarda elde edecektir. Küçüklükten beri hiperaktif olduğu için ve uzun süreli koşuları yaptığı için fazlada zorlanmadı zaten. Amacımız bu atletizm de başarısını daha da artırmak. Antrenörümüz Aysun hocamız ile birlikte daha da ilerilere taşıyarak Türkiye'yi uluslararası temsil etmek istiyoruz. Okuduğu okulda eksik materyallerle eğitimine devam ediyor, sınıfının değiştirilip kaliteli bir sınıfa konulmasını da istiyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.