Otobüs saniyeler içinde alev topuna döndü

Çanakkale merkezden Kepez istikametine akşam saatlerinde seyir eden özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içinde arka kısımdaki motor alevler içinde kaldı.

BİR ANDA ALEVLER OTOBÜSÜ SARDI

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Andaç'ın haberine göre; yangını fark eden şoför otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Saniyeler içinde alev topuna dönen otobüsten son anda inen yolcular büyük bir facianın eşiğinden döndü.

Korkutan görüntüler ise an be an fotoğraflandı. Bazı vatandaşlar yangın anında sosyal medyadan canlı yayın yaptı. İtfaiyenin söndürdüğü otobüs kullanılamaz hale geldi.

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