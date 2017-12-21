İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı'nda bir özel halk otobüsü şoförü karnı acıkınca, otobüste yolcuların olmasına aldırış etmeden bir büfenin önünde otobüsü durdurup indi.

"KUSURA BAKMAYIN" DİYE ÖZÜR DİLEDİ

İHA'nın haberine göre, otobüste bekleyen yolcular olmasına rağmen yemek almaya giden şoför, uzun süre dönmedi. Bir süre sonra elinde ekmeğiyle gelen adam, "Kusura bakmayın" diyerek bu seferde şoför mahallinde yemek yemeye başladı.

OTOBÜSTEKİ YOLCU O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Yaşanan o anlar bir yolcu tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şoförün bir büfenin önünde beklediği görülüyor. Daha sonra elinde ekmekle gelen şoför bir süre yemek yedikten sonra hareket ediyor.

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