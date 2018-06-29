Kocaeli İzmit'te yaşanan korkunç olayda, yükses sesle konuştuğu için uyardığı yolcuyla tartışan otobüs şoförü herkesin gözü önünde tekmeli saldırısı sonrası hayatını kaybetti. Olay öğlen saatlerinde İzmit Kuruçeşme mevkii D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 121 Nolu Yahya Kaptan–Derince Sopalı hattında görev yapan otobüsle seyir halinde olan 37 yaşındaki sürücü Hüseyin Göncü, İzmit’te bir duraktan parası ve otobüs kartı olmadığını söyleyen bir yolcuyu otobüse aldı. İHA'nın haberine göre, otobüse binen şahıs, sürücünün hemen arkasında koltuğa oturarak iddiaya göre yüksek sesle konuşmaya başladı. Durumdan rahatsız olan sürücü Göncü, sessiz konuşması yönünde yolcuyu uyarınca aralarında tartışma başladı.

ÇANTASINDAN KESER ÇIKARDI

Otobüsün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen anlarda tartışma sırasında yanında taşıdığı keseri çantasından çıkaran şahıs, yolcular tarafından engellendi. Boğuşmaya dönüşen tartışmada vücuduna darbe yiyen sürücü Hüseyin Göncü bir süre sonra yere düşerek hareketsiz kaldı. Sürücünün fenalaştığını gören yolcular panik içerisine sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada panik ortamından faydalanan kimliği belirsiz saldırgan ise arka kapıyı tekme ile kırarak kaçtı.

OTOBÜSLE HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Otobüsünün içinde hareketsiz kalan sürücü, yine meslektaşı tarafından hastaneye götürüldü. SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve daha önce mide küçültme ameliyatı olduğu belirlenen sürücü Göncü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





Olay anında şans eseri yolcu olarak otobüste bulunan başka bir midibüs sürücüsü Mesut Şimşek, şahsın keserle Göncü’ye vurmasını son anda engellediğini söyledi. Kavgayı ayırmak için uzun süre yolcularla mücadele ettiklerini ifade eden Şimşek, “Şoförün arkasına oturan bir yolcu, telefonla yüksek sesle küfürlü konuşuyordu. Sürücü arkadaşımız ikaz etti kendisini. Fakat kendisi, ‘Sana mı sorucam lan’ dedi. Çantasındaki keseri çıkararak kendisine saldırmaya başlayınca ben müdahale etti. Keseri elinden aldık” dedi. Boğuşma başlayınca sürücünün aracı durdurduğunu ifade eden Şimşek, “Bir boşlukta saldırgan arkadaşımıza vurdu. Sürücü arkadaşımız bir darbe aldı ve düştü. Ondan sonra da bir daha kalkamadı. Uzun süre müdahale etmeye çalıştık, bir başka otobüsten sağlıkçı arkadaşlar geldi ancak onlar da müdahale edemediler. Sonra başka bir sürücü arkadaşımız aracı hastaneye götürdü ama arkadaşımız yolda mı hastanede mi öldü bilmiyorum” diye konuştu. Saldırganı etkisiz hale getirdikten sonra saldırganın yalvarmaya başladığını belirten Şimşek, “‘Beni bırakın denetimli serbestliğim var, cezam yanar’ diye. Bırakmadık ama arkadaşımız fenalaşınca boşluktan faydalanarak kapının demirini kırarak kaçtı.

Göncü’nün cesedi hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ise otopsi yapılması bekleniyor.

KARNINA YUMRUK ATTI

Derince Yenikent Mahallesi'nde ikamet eden ve 3 senedir aynı güzergahta şoför olarak çalışan Göncü'nün, geçen hafta mide ameliyatı olduğu öğrenildi.



SS. 5 Nolu Şehiriçi Minibüs ve Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Lokman Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını belirterek, "Camiamızın başı sağ olsun. İstenmeyen bir olay yaşandı. Rahmetli kardeşimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Olayın bir an önce açıklığa kavuşturularak, zanlının adalete teslim edilmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

YAKALANDI

Olayın ardından araçtan hızla inerek kayıplara karışan S.B. adlı inşaat işçisi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.