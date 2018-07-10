Antalya Büyükşehir belediyesi özel halk otobüsüne binen bir yolcu şoföre güzergahtaki durakları sordu ancak aldığı cevaptan memnun olamayınca sorularını tekrarladı. Bunun üzerine şoförün "beni meşgul etmeyin, bakın orada yazıyor şoförle konuşmak yasaktır" demesi üzerine başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Otobüsün arkasından biranda küfür ederek koşan kimliği belirsiz yolcu, seyir halindeki şoförü yumruklamaya başladı. Tartışma, yumruklaşma o anda seyir halindeki otobüste bulunan yolcuların paniği kameralara yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaşandı. Antalya Büyükşehir belediyesi özel halk otobüsüne binen bir yolcu şoföre güzergahtaki durakları sordu. Şoförün "Durak vardır ama bilmiyorum durak harici indiremem" demesi üzerine yolcu 'Ağabey sen bu hatta çalışmıyor musun ya' cevabını verdi. Şoför " Ağabey ben bu hatta çalışıyorum ama şu anda travma geçiriyorum gözünü seveyim sordun durdun ya" dedi. "Sen burada çalışıyorsun ben burada çalışmıyorum" diyen yolcuya "Yolculuk esnasında şoförü meşgul etmeyin yazıyor bak, ağabey 900 kişi biniyor bu arabaya senin gibi herkes sordu mu bittim ben, 900 kişi diyorum 900" diyerek tepki gösterdi. " O zaman yapma bu işi" diyen yolcu, " Ben sana insan gibi soru soruyorum" dedi.

Kardeşim beni meşgul etme diyen şoför , "21 senedir yapıyorum bu işi" deyince yolcu küfürler ederek otobüsün arkasından gelip direksiyon başındaki şoföre yumruk atmaya başladı. Aldığı darbelerle direksiyon başında neye uğradığını anlamayan şoför yumruklara karşı koymaya çalışırken , otobüsün seyir halinde olması sebebiyle yolcular büyük panik yaşadı. Yaşanan kavga sırasında otobüs şoförü bir ara direksiyonu terk edince panik daha da büyüdü. Kavga, otobüs seyir halindeyken araç içinde de devam etti. Bu arada durumu fark eden bir yolcu, şoför mahalli boş olan hareket halindeki otobüsü durdurmayı başardı. Yolcuların araya girmesiyle otobüs içindeki kavga sona ererken şoför yolculardan polis çağırmalarını istedi. Otobüsten inen yolcuyla şoförün kavgası, dışarıda da devam etti. Dışarıdaki yumruklaşma da esnafın araya girmesiyle sona erdi.