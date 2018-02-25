Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Arena'ya 15 otobüsle geliyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramalarının yapılmasının ardından Fenerbahçe Kulübü'nün organize ettiği 15 otobüsle Vodafone Park Stadyumu'na doğru yola çıktı.



TEZAHÜRATLAR OTOBÜSLERDE BAŞLADI

Yolculuk boyunca takımlarını destekleyen taraftarlar tezahüratlarda bulundu. Otobüslerin içinde derbi atmosferi yaşanırken Sarı-lacivertlileri taraftarlar yolculuk boyunca birbirlerine, "Otobüsün camlarını kırmayın yoksa maça giremeyiz" şeklinde uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı. Otobüslerde kırık cam bulunursa stada alınmayacaklarını bilen taraftarlar otobüslerin içinde takımları için şarkılar söylediler. Fenerbahçeli taraftarlar için 2. köprü kullanılırken, Kağıthane ve tünel güzergahı takip edilip Vodafone Park'a ulaşılacak.





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