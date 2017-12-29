İş-Yaşam

Otokar 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor

27.09.2017 - 17:17 | Güncelleme:

Otokar tarafından üretilen askeri araçlar 30'dan fazla dost ve müttefik ülkenin silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor

  • 1 Otokar 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor
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    Sakarya'daki fabrikasında toplu taşımacılık, nakliye ve lojistik sektörü ile savunma sanayi alanında gerçekleştirdiği üretimle ülke ekonomisine ciddi gelir sağlayan Otokar, bugün 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

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  • 2 Otokar 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor
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    Arifiye ilçesinde 552 bin metrekarelik alana kurulu fabrikasında 2 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteren Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 50 yılı aşkın deneyimi ve uzmanlığıyla Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası ve tek milli kara araçları üreticisi unvanına sahip.

  • 3 Otokar 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor
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    Yüzde yüz Türk sermayeli şirket olan Otokar'ın markalı otobüsleri 40'tan fazla ülkede kullanılıyor. Şirketin savunma sanayi alanında ürettiği asker araçlar da 5 kıtada 30'dan fazla dost ve müttefik ülkenin silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından tercih ediliyor.

     

  • 4 Otokar 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor
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    Türkiye'nin ilk otobüs üreticisi olan şirket, geçen yıl 60'tan fazla ülkeye 145 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Askeri araçlarda tescilli NATO ve Birleşmiş Milletler tedarikçisi de olan Otokar, ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.

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    "OTOKAR, MİLLİ VE YERLİ KİMLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR"

    Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, hem ticari hem de askeri araçlar ürettiklerini söyledi. Altay Tankı Projesi'nde de geliştirme ve test döneminde ana yüklenici olduklarını aktaran Görgüç, şu açıklamalarda bulundu:

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