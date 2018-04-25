Otokar resmen duyurdu: Kazanamadık!

Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Twitter hesabında, 250 adet tankın seri üretimi ve güç grubu geliştirilmesi için BMC AŞ ile

sözleşme görüşmelerine başlandığı dün açıklanmıştı.

Otokar KAP'a yaptığı açıklamada, "Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı doğrultusunda Altay tankının seri üretimi için

şirketimiz dışındaki adaylardan biri ile sözleşme görüşmelerine başlanmasının uygun bulunduğu tarafımıza bildirilmiştir"

denildi.

SSM tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda, Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karar verildi.

Altay tankının seri üretimine BMC'nin dışında Otokar ve FNSS talip olmuştu.