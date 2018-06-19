Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Polonya’nın başkenti Varşova’nın toplu ulaşımında hizmet verecek. Otokar’ın 34 adet 9 metrelik ‘DORUK’ otobüsü, Varşova sokaklarında Aralık 2018’den 2026 yılı sonuna kadar hizmet verecek.

Gazete Habertürk'ün haberin göre; basamaksız alçak giriş tabanı olan ve yurtdışına VECTIO ismi ile ihraç edilen DORUK otobüsleri, izleme, ücret ödeme, sesli duyuru sistemleri ile donatılacak.