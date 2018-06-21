Koç Topluluğu şirketlerinden Otokoç Otomotiv’in 90., Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un iş hayatının 60. yıldönümü Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen törenle kutlandı. 1928 yılında Ankara’da Ford bayiliği ile otomotiv yolculuğuna başlayan Otokoç, 90. yılına Türkiye otomotiv pazarından aldığı yüzde 8’lik pay, 100 bin adetlik araç satışı, 90 bin adetlik araç kiralama filosu ve 4 bine yakın çalışanıyla 9 ülkede faaliyet göstererek girdi. Törende paylaşılan bilgiye göre Türkiye’de otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşım alanlarında hizmet veren Otokoç Otomotiv, 2018 yılında 8.5 milyar TL ciro hedefliyor.

RAHMİ M. KOÇ’A 60. YIL PLAKETİ

Koç Topluluğu’nun ilk otomotiv şirketi olan Otokoç Otomotiv’in 90., Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un iş hayatına başlayışının ise 60. yılı nedeniyle Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen törene Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir’in yanı sıra yurtiçi ve yurtdışından iş dünyası temsilcileri katıldı. Törende Otokoç Otomotiv adına Ömer M. Koç ve Ali Y. Koç tarafından Rahmi M. Koç’a 60. yıl plaketi takdim edildi.

CEM YILMAZ, ‘KOÇ’ SUNUMU YAPTI

1928 yılında, Anadolu’dan başlayıp, dünyaya yayılan Otokoç Otomotiv’in 90 yıllık hikâyesi müziğin evrensel diliyle “Düşten Gerçeğe” isimli senfonik bir eserle anlatıldı. Gecenin sürpriz konuğu olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Rahmi M. Koç’un hayatı ile ilgili yaptığı sunumda davetlilere keyifli anlar yaşattı.

RAHMİ KOÇ’UN İLK İŞ ADRESİ OLDU

1958 yılında Rahmi M. Koç’un iş hayatına ilk adım attığı şirket olan Otokoç Otomotiv, merhum Vehbi Koç’un, 1928 yılında kamyon ve otomobil işlerinin hızlı büyüyeceğine olan inancıyla Ankara’da kuruldu.

‘GÜVEN, İTİCİ GÜCÜMÜZ OLDU’

Gecede konuşan Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, “Şirketimize 90 yıl boyunca emek vermiş olan çalışanlarımız değerli katkıları ile Otokoç Otomotiv’in tarihini yazdılar. Uzun yıllar birlikte çalıştığımız iş ortaklarımız ile güvene ve gelişime dayalı işbirliğimiz hızlı büyümemizin itici gücü oldu” dedi. Tarihlerinin yeniliklerle dolu olduğunu vurgulayan Özdemir, “Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un ‘Müşterilerimiz velinimetimizdir’ ilkesi her daim yol göstericimiz oldu” diye konuştu.