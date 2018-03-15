Otokoç ve Avis Budget Group'tan yapılan açıklamada, "Otokoç ve Avis Budget Group, uluslararası pazarlarda büyüme stratejisine uygun olarak yatırımlarını sürdürürken, Yunanistan'da Avis, Budget ve Payless lisansları ile kısa ve uzun dönem araç kiralama faaliyetinde bulunan Olympic, Otokoç ve Avis Budget Group ortak girişim ile satın alındı.
Ortak girişim şirketinin hisselerinin sahiplik payı yüzde 80 Otokoç, yüzde 20 ise Avis Budget Group´tan oluşuyor. Olympic 2017 yılsonu itibariyle 32 bin adetlik araç parkına sahip" denildi.
Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı ve Otokoç Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Çimen şöyle konuştu:
Otokoç´un 90. yılında Avis Budget Group ile birlikte gerçekleştirilen yatırımın önemine değinen Çimen, "Koç Topluluğu´nun birçok yabancı şirketle güvene ve uzun yıllara dayanan ortak yatırımları bulunuyor. Yabancı ortaklı bu yatırımların arasına 45 yıllık iş ortağımız olan Avis Budget Group´u da eklemekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte satın aldığımız bu yapıyı otomotiv ve araç kiralama tecrübemizle büyüteceğimize inanıyoruz" diye ekledi.
Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir ise Türkiye´de 1928 yılında otomotiv sektörünün temellerini Otokoç´un attığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:
Yurt dışında büyüme stratejimiz kapsamında son yıllarda hızlı bir büyüme dönemi geçirdik. Son sekiz yılda her yıl yeni bir ülkede faaliyet göstermeye başladık.
Günlük araç kiralama sektöründe sağlıklı büyümesini sürdüren, uzun dönem araç kiralama pazarında da ülke ekonomisinin tekrar canlanmasıyla yükselişe geçmeye başlayan Yunanistan da sekizinci ülke yatırımımız oldu.
Olympic şirketinin kaliteli ve donanımlı insan kaynağı ve uzun yıllara dayanan sektör deneyimi bulunuyor. Bu yatırım ile birbirimize katacağımız önemli değerler ve fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Otokoç olarak, bundan sonraki yıllarda da yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlarla ulaşım çözümleri sunmaya devam edeceğiz.
Avis Budget Group Başkanı ve CEO´su Larry De Shon, "Yıllardır iş ortağımız olan Koç Grubu ile Yunanistan'daki Avis, Budget ve Payless markalarının faaliyetlerini sürdürebilmek adına bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz. Yeni ortaklığımızda birlikte müşteri deneyimini geliştirerek, gelirlerimizi ve operasyonel verimliliğimizi arttıracağımıza inanıyoruz" dedi.
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