Otomatik BES'teki 3 milyonu aşkın katılımcı 1 milyar lira biriktirdi

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesi ve aynı zamanda yurtiçinde uzun vadeli tasarruf seviyesi yükseltilerek yaratılan fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlanması için Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayan BES, yılbaşından itibaren Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanların sisteme otomatik katılımıyla büyümesini sürdürüyor.



Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES temel göstergeleri" ve "Otomatik katılım temel göstergeleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.



EGM'nin "Otomatik katılım temel göstergeleri" verilerinden derlenen bilgilere göre, yılbaşından sonra otomatik olarak katılanların sayısı 31 Ağustos itibarıyla 3 milyon 283 bin 856 olurken, bu çalışanların fon tutarı da 1 milyar 29 milyon 27 bin 189 lira olarak gerçekleşti.



Sisteme katılan çalışan başına düşen ortalama birikim tutarı 313.3 lira oldu.

Otomatik BES

Otomatik BES katılımcı sayısı

Otomatik BES toplanan ücret

Otomatik BES nedi

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"BES temel göstergeleri"ne göre ise, aynı tarih itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 831 bin 589 oldu.Aynı dönemde katılımcıların fon tutarı 63 milyar 153 milyon 427 bin 91 lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 9 milyar 463 milyon 118 bin 361 lira olarak gerçekleşti. Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 58 bin 485'e yükseldi.Geçen yılın sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 625 bin 759, katılımcıların fon tutarı da 53 milyar 409 milyon 338 bin 756 lira olarak kaydedilmişti. Söz dönemde devlet katkısı fon tutarı 7 milyar 438 milyon 167 bin 182 lira, emekli olanların sayısı da 44 bin 331 olarak gerçekleşmişti.Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, kademeli bir şekilde sisteme dahil edilmeye başlandı.Yeni yılla birlikte ilk etapta bin ve üzerinde istihdamı olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar otomatik olarak sisteme alındı. Çalışan sayısı 250-999 olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1 Nisan 2017'den itibaren sisteme dahil oldu. Çalışan sayısı 100-249 olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ise 1 Temmuz 2017'den itibaren sisteme girdi.Çalışan sayısı 50-99 olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 1 Ocak 2018'den, çalışan sayısı 10-49 olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 1 Temmuz 2018'den, çalışan sayısı 5-9 olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 1 Ocak 2019'dan itibaren işverenleri aracılığıyla BES'e otomatik olarak dahil edilecek.Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla iş yeri olan işverenler için bütün iş yerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurularak, kapsama alınma tarihleri itibarıyla da en güncel SGK verileri dikkate alınacak.