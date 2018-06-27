Sürücü olay yerinden kaçtı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çocuklarını evlendirmeye hazırlayan iki dünür ailenin bulunduğu otomobil biçerdöverle çarpıştı. Kazada nişanlı genç kız ve 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ÇARPTI KAÇTI



Habertürk Haber Merkezi'nden Çiğdem Yılmaz, Nuh Yüksel idaresindeki otomobil, Ankara-Yozgat karayolu Sekili köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen biçerdöverle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Zafir (36) ve Melike Yüksel (16) ile Sema Koç (22) olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinden biçerdöverle kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

NİŞANLILARI ÖLÜM AYIRDI



Yüksel ve Koç ailelerinin, kazada hayatını kaybeden Sema Koç ile nişanlısının bir hafta sonraki düğünü için hazırlık yaptığı belirtildi. Otomobildeki kişilerin çiftin evlendikten sonra Ankara'da oturacağı eve çeyizlerini ve eşyalarını yerleştirmekten dönerken kaza geçirdiği, Sema Koç'un nişanlısının ise Ankara'da olduğu ifade edildi.