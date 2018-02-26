Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı. Kaza, gece geç saatlerde Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönüne ilerleyen 32 yaşındaki Sibel Tekin'in yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

YARALILARIN ARASINDA BİR DE BEBEK VAR!

DHA'nın haberine göre Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 39 yaşındaki Yıldız Tırpan, 38 yaşındaki Zehra Özyalvaç, 19 yaşındaki Emine Ülkü Kutlu ve 1 yaşındaki Abdullah Can Kutlu yaralandı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar gelen ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

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